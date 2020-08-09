CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile görüştü.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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