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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Karayalçın ile görüştü.

Mümin Altaş   | 09.08.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüştü

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.


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