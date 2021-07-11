CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasinizi güçlendirmek istiyorsanız muhtarlık kurumunu güçlendirmelisiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer siz demokrasinizi güçlendirmek istiyorsanız ve bu topraklarda gerçek anlamda bir demokrasi olsun istiyorsanız, yapacağınız ilk şeylerden birisi muhtarlık kurumunu güçlendirmektir." dedi.
Edirne
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Edirne'deki bir otelde muhtarlarla buluştu,
Türkiye'nin tüm coğrafyasına yayılmış muhtarlarla ilgili temel bir kanunun olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Madem demokrasiden başladık, eğer siz demokrasinizi güçlendirmek istiyorsanız ve bu topraklarda gerçek anlamda bir demokrasi olsun istiyorsanız, yapacağınız ilk şeylerden birisi muhtarlık kurumunu güçlendirmektir." dedi.
Kılıçdaroğlu, muhtarların yetkilerinin artması gerektiğini vurgulayarak, onların da belediye başkanı ve milletvekilleri gibi seçimle göreve geldiğini anımsattı.
Seçimlerde oy pusulalarında muhtarların da fotoğrafının olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Mecliste bir mahalle ile ilgili bir karar alınıyorsa, o mahalle muhtarının da mutlaka Meclise gelip görüşlerini aktarması gerektiğini belirtti.
Her muhtarlığın ayrı bütçesinin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşların her türlü sorunda ilk ulaştığı yerin muhtarlıklar olduğunu hatırlattı.
Kılıçdaroğlu, Edirne programı kapsamında, 1. Murat Mahallesi'nde, Kıymet Teyze Parkı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada ise kentlerin yeşilliğe ve ağaca ihtiyacının olduğunu belirtti.
Edirne'nin, olağanüstü coğrafyası ile görkemli bir tarihe sahip olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bu coğrafyanın ve tarihin mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.
Törende ayrıca Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı, Tahsin Başkan Parkı ile Yeni Toki Parkı'nın video konferans yöntemiyle toplu açılışı yapıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, T.C. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Gürkan ve Selim, Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışını yaptı, Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar Pazarı, Kadın Emek Pazarı ve Mor Ev Atölyesi'ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.