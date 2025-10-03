Dolar
Spor

Wushu antrenörü muhtar, mahallesindeki çocuk ve gençlere savunma eğitimi veriyor

Adana'da wushu antrenörlüğü de yapan muhtar Hasan Yeşil, ücretsiz derslerde sporla tanıştırdığı çocuk ve gençlere kendilerini savunmayı öğretiyor.

Ahmet Kaan Temel  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Wushu antrenörü muhtar, mahallesindeki çocuk ve gençlere savunma eğitimi veriyor Fotoğraf: Ahmet Kaan Temel/AA

Adana

Farklı yıllarda 10 kez wushu kung fu Türkiye Şampiyonu olan 42 yaşındaki Hasan Yeşil, ​​​​​​2019'dan bu yana Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nin muhtarlığını yapıyor.

Boş vakitlerinde wushu antrenörlüğünü sürdüren Yeşil, 5 yıldır mahallesindeki çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak için ücretsiz kurs veriyor.

Yeşil, çok amaçlı kullanılan Mahalle Evi'nde haftada 3 gün düzenlenen derste, katılımcılara savunma eğitimi veriyor.

Ailelerin desteklediği eğitime yaklaşık 40 çocuk ve genç katılıyor.

"Yaklaşık 5 yıldır gençlerimize savunma eğitimi veriyorum"

Hasan Yeşil, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl wushu sporu yaptıktan sonra 2 yıldır veteran olarak ringe çıktığını söyledi.

Antrenörlüğü sürdürdüğünü belirten Yeşil, mahallesindeki çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediğini dile getirdi.

Yeşil, spor salonu olmadığı için kursları Mahalle Evi'nde gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Kurslarda gençlerimize savunma eğitimi veriyorum. Gençleri seviyor, onlara el uzatıyorum." dedi.

Katılımcıların wushu ile tanışıp kendilerini savunmayı öğrendiğini anlatan Yeşil, 5 yılda yaklaşık 1000 kişiye spor yaptırdığını kaydetti.

"Onun katkılarıyla kendimizi geliştirdik"

Yeşil'in sporcularından 16 yaşındaki Ahmet Arda Eren de 5 yıldır wushu sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Eğitimden dolayı Yeşil'e teşekkür eden Eren, "Onun katkılarıyla kendimizi geliştirdik. Mahalle Evi'nde antrenman yapıyoruz. Burada cenaze sahiplerinin taziyelerini gerçekleştirdiği için bazen 3-4 gün antrenman yapamıyoruz." ifadesini kullandı.

