CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: CHP demek Türkiye'nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti demektir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "CHP demek, halkın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti demektir. Bize oy versin, vermesin, savunmak zorundayız. Dolayısıyla CHP'nin dünya siyaset tarihi için ayrı bir önemi vardır." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezdeki Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.
PM'nin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bundan 98 yıl önce verilen bir dilekçe ile resmen kurulduğunu hatırlatarak bu 98 yılda büyük acılar yaşayan CHP ailesinin var olan bütün büyük acıları dert edinmeden tam tersine onları tarihin tozlu raflarına bırakarak geleceğe umutla bakan dünyadaki ender partilerden olduğunu vurguladı.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"98 yılın verdiği güçle, idealle, umutla geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Geleceği inşa ederken de 'Her şeyi biz yaparız.' da demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi, insan haklarını, yargı bağımsızlığını, bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 9 Eylül'ü bu bağlamda kutluyoruz. 98 yılı kutladığımız geride bıraktığımız bu yılda, bütün vatandaşlarıma da seslenmek isterim, elbette ki herkes Cumhuriyet Halk Partili değil, elbette ki herkes gelip Cumhuriyet Halk Partisine oy verecek diye bir beklentimiz de yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim, Cumhuriyet Halk Partisi demek halkın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarını, koşulsuz savunan parti demektir. Bize oy versin, vermesin, savunmak zorundayız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim."
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"
CHP'nin temellerinin Sivas Kongresi'nde atıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi'nden söz eder, CHP'nin kuruluşu diye. Bu bağımsızlığı savunmak, mandacılığı reddetmek anlamına geliyor. Sivas Kongresi'nin böyle bir özelliği var ve milli iradenin önemi orada bir kez daha çıkmıştır." dedi.
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." derken de yetkinin tek kişiye değil millete ait olması gerektiğinin altının çizildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu ilkenin bugün de geçerli olduğunu söyledi.
"Görkemli bir tarihimiz var"
Sanayisi olmayan bir Türkiye'den 1940'larda uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi haline gelindiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "O Cumhuriyet ve o CHP yumurta satarak Şeker Fabrikası kurmuştur. 5 kuruşun hesabını sormuştur. Halktan toplanan her kuruşun hesabını da millete vermiştir. Böylesine övüneceğimiz görkemli bir tarihimiz var." dedi.
Ama bu tarihin kendilerine yetmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, geleceği inşa etmek zorunda olduklarını söyledi. Önlerinde yeni bir tarih olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendilerinden daha iyi yetişmiş, dünyayı kendilerinden daha iyi sorgulayan gençler olduğunu vurguladı.
Eğitim şurasının toplanması ve eğitim bilim kurulunun oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, eğitime bilimsel gözle bakılmasının önemine işaret etti. Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Meslek Kanunu'nun çıkarılması ve her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilmesi gerektiğini kaydetti.
Geçlerden pasaport çıkarma işleminde ve yurt dışına çıkışta harcın alınmayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, ilk defa sıfır otomobil alacak gençler için ÖTV'yi sıfırlayacaklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.