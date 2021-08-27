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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu.

Ali Ballı, Volkan Yıldız   | 27.08.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bodrum ve Milas'ta yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti Fotoğraf: Ali Ballı - Anadolu Ajansı

Muğla

Kılıçdaroğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yangın sonrası kurulan Bodrum Koordine Merkezini ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve muhtarlardan yangınla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra yangından zarar gören Yukarı ve Aşağı Mazı, Bozalan ve Türkevleri mahallelerine geçti.

Kılıçdaroğlu, tarım arazileri zarar gören mahalle sakini üreticileri dinledi.

Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ormanların akciğerler olduğunu, onlar sayesinde nefes alındığını, doğaya, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur hissettiğini söyledi.

Orman yangınlarına işaret eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını belirtti.

"Bu felaketi inşallah el birliğiyle, gönül birliğiyle aşarız." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaşadığınız sıkıntılar sadece sizin yaşadığınız sıkıntılar olmanın ötesinde, Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü yüreği, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk." ifadelerini kullandı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya çaba harcayacağız." diye konuştu.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının da eşlik etti Kılıçdaroğlu, daha sonra Muğla'ya hareket etti.

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