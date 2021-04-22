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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ABD yönetimini sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı, 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan'da vereceği mesajlar öncesinde sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye çağırdı.

Barış Gündoğan   | 22.04.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ABD yönetimini sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden'ın, 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları, "Sözde Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğinin dünya medyasına yansıdığını belirtti.

"Bunun, haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutum" olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu söylemin kabul edilebilmesinin de mümkün olmadığını bildirdi.

İnsanlık tarihinde savaşların hep felaketlere ve kayıplara yol açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. CHP, acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasetçiler olarak bizim önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak, bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim insanları tarihi yazarlar. Devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların, tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edilemez. Söz konusu siyasi niteleme, halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir.

Bu sebeple Sayın Biden ve ABD yönetimini, dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum."

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