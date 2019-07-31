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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, basın toplantısı düzenliyor
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bütün iddiaları inceliyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışmalarına ilişkin, iddiaların incelendiğini söyledi.

Yusuf Şahbaz   | 31.07.2019
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Bütün iddiaları inceliyoruz

İzmir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Salıcı, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde partisinin önemli bir seçim başarısını yakaladığını, yeni bir siyaset anlayışıyla iktidara gelmek istediklerini ve bunun için de tüm Türkiye'yi kucaklayacaklarını belirtti.

Salıcı, gazetecilerin CHP'li belediyelerdeki "akraba atamaları" tartışmalarını sorması üzerine şunları söyledi:

"Genel merkezimiz bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart'ta söylemiş olduğumuz tüm sözlerimizin arkasındayız. Münferit yanlışlar olabilir. Bu münferit yanlışlar CHP Genel Merkezi tarafından gerekli uyarılar yapılarak düzeltilecek, düzeltiliyor. Onun dışında sosyal medya üzerinden aslında olmamış bazı şeyler olmuş gibi de yansıtılıyor. Dolasıyla bu konuda duyarlı olmak lazım. Biz bütün bu iddiaları inceliyoruz. Eğer içinde gerçeklik payı olan iddialar varsa, genel merkezimiz olaya müdahale edecek. Gerçeklik payı olmayan iddiaları da görüyoruz. Onlarla ilgili de gerekli çalışmaları yapacağız." 

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