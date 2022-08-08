Dolar
17.95
Euro
18.31
Altın
1,787.53
ETH/USDT
1,771.70
BTC/USDT
23,953.00
BIST 100
2,795.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı özellikle provokasyonlardan kaçınması için bir kere daha uyarıyorum. Bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için Türkiye ve Azerbaycan samimidir. Bu normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır." dedi.

Emre Karaca, Fuat Kabakcı   | 08.08.2022
Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'ın büyükelçilere yönelik hitaplarına katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması öncesinde büyükelçilere hitap eden Çavuşoğlu, "Bağımsızlıklarının 30'uncu yılında Türk dünyası daha da kenetlendi. Bu kenetlenmeye vesile olan en önemli gelişme işgal altındaki topraklarını Ermenistan'ın elinden alması yani Karabağ zaferi oldu. Karabağ zaferiyle Türk dünyasının kendine olan güveni daha da arttı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte yer aldığı üçlü, dörtlü formatların bulunduğunu belirterek, özellikle Asya olmak üzere bölgenin barışı için çalışmalarının yanı sıra taşımacılık ve ticaret gibi konularda yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değinen Çavuşoğlu, "Kısa bir süre önce Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Hemen arkasından daha geçen hafta Özbekistan'da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan dışişleri, ticaret ve ulaştırma bakanları toplantısını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır"

En çok görüştüğü mevkidaşının Bayramov olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Ermenistan ile ayrı ayrı yürüttüğümüz normalleşme sürecini de eş güdüm haline getiriyoruz ve birbirimize her aşamada bilgi veriyoruz, istişare ediyoruz. Yeri geldiği zaman kritik noktalarda nasıl adım atacağımıza karar veriyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la son gelişmelere değinerek, "Ermenistan'ı özellikle provokasyonlardan kaçınması için bir kere daha uyarıyorum. Bölgenin istikrarı, huzuru, barışı için Türkiye ve Azerbaycan samimidir. Bu normalleşme Ermenistan'ın da yararınadır. Sadece güzel sözlerle olmaz. Somut adımları atmamız lazım ve anlaşmaları hayata geçirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın özellikle Türkiye'nin olmadığı platformlarda her zaman Türkiye'nin haklarını en az Türkiye kadar savunduklarını kaydetti.

"Rusya AGİT'ten çıkarılmamalı"

Çavuşoğlu, AGİT Genel Sekreteri Schmid'in konuşması öncesinde büyükelçilere yönelik yaptığı konuşmada da bölgedeki diyalog ihtiyacına vurgu yaparak, "AGİT'den Rusya'nın çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. (Bunun) Kapsayıcılığı zedeleyeceğini düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı
Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Benzer haberler

Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı

Çavuşoğlu'ndan normalleşme için Ermenistan'a somut adım atma çağrısı

AGİT Genel Sekreteri: Türkiye'nin BM ile tahıl konusunda yürüttüğü diplomasi takdire şayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyerek güvenlik kuşağını birleştireceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi'

13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet