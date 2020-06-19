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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Çavuşoğlu Vişegrad Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları ile video konferans toplantısına katıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 19.06.2020
Çavuşoğlu Vişegrad Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Ankara

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, V4 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla video konferans toplantısına katıldığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) son gelişmeleri, ülkelerimiz arasında başta normalleşme, turizm ve sağlık olmak üzere iş birliği olanaklarını, Türkiye-AB ilişkilerini, göç meselelerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Vişegrad Dörtlüsü Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'dan oluşuyor.

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