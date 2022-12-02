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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakereleri için pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Ssvaşına ilişkin, İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.12.2022
Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakereleri için pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz

Roma

Bakan Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci konusunda "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "(Suriye'nin kuzeyinde) DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

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