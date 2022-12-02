Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakereleri için pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Ssvaşına ilişkin, İlkbahardan önce müzakere masası konusunda daha net bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Pes etmeyeceğiz, çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Roma
Bakan Çavuşoğlu, Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine dair, "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi süreci konusunda "İsrail, Filistin konusundaki tutumumuzun değişmeyeceğini biliyor." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "(Suriye'nin kuzeyinde) DEAŞ'ı temizlediğimiz gibi bu örgütleri de temizlemek için operasyonumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.