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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv'e düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'e saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını belirtti

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın Harkiv kentine hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Saldırının, kentte çocuklar için tasarlanmış tren parkının da yanında yer aldığı sivil altyapıları hedef aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın kente "terör saldırısı" düzenlediğini kaydetti.

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Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 40'tan fazla kişinin yaralandığını aktararak, "Bunu görmezden gelemeyiz. Buna göz yumamayız. Bu bir oyun değil. Rusya dokunulmazlık hissettiği için her gün insanlarımızı kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusların ülkesine "ölüm ve yıkım getirdiği" değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, "Ruslar savaşı sürdürmeye hazırlanıyor ve tüm barış önerilerini görmezden geliyorlar." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, Rusya'nın, baskılar sonucu müzakere masasına oturduğunu ve müzakere sürecinde yapıcı olması için yine uluslararası baskıya ihtiyaç bulunduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, bugün ordu yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

Bugün Ruslara ait bir Su-35 savaş uçağı imha ettiklerini belirten Zelenskiy, ayrıca geçen günlerde Rus ordusuna ait 3 "İskender" füze fırlatma rampası vurduklarını ifade etti.

Ukrayna: Rus askeri teçhizatı taşıyan treni vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Savunma Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada da Rus askeri teçhizatı taşıyan bir trene saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rus ordusunun, saldırıda 13 tank ve yüzden fazla askeri aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer ve zaman hakkında bilgi verilmedi.

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