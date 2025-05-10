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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşuyor
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Politika

CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşuyor.

10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda hareket etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor." dedi.

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