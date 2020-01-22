Bekçilerin yetkilerini genişletecek düzenleme Meclis gündemine geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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