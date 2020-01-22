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Politika

Bekçilerin yetkilerini genişletecek düzenleme Meclis gündemine geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 22.01.2020
Bekçilerin yetkilerini genişletecek düzenleme Meclis gündemine geliyor

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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