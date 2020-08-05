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Politika

Bakan Soylu: Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 05.08.2020
Bakan Soylu: Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz

Ankara

Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın, Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."

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