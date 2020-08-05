Bakan Soylu: Yarın en yoğun Kovid-19 denetimini gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın tüm Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin yoğun bir denetim yapılacağını bildirdi.
Ankara
Bakan Soylu, Twitter adresinden "#SağlıkİçinHepimizİçin" etiketi ile yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yarın, Tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. 'Kontrollü Sosyal Hayat.' Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında hepimiz sahada olacağız. Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta."
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#SağlıkİçinHepimizİçin— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 5, 2020
Yarın,
Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz.
“Kontrollü Sosyal Hayat”