Dolar
38.26
Euro
43.74
Altın
3,388.97
ETH/USDT
1,695.30
BTC/USDT
90,800.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. -VTR-
logo
Politika

Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin parçasıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin parçasıdır

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesi ile ilgili paylaşım yaptı.

"Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu." ifadelerine yer veren Kurum, millete bir söz verdiklerini, konut sorununu çözüp, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söylediklerini belirtti.

Kurum, şimdi verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak, ne de bizi engelleyebileceksiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

Benzer haberler

Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin parçasıdır

Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin parçasıdır

DMM, İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen konut projesiyle ilgili iddiaları yalanladı

Bakan Kurum, TOKİ'nin yaptığı yeni konutlarına yerleşen depremzedelerin görüntülerini paylaştı

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet