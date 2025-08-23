Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,721.10
BTC/USDT
115,061.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - TCG Anadolu, “Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu” kapsamında Sarayburnu’na giriş yapıyor “İstanbul Boğazı'ndan Gazze'yi selamlama” etkinliği kapsamında Karaköy'den kalkan deniz taşıtları, konvoy oluşturarak Üsküdar Sahili Kız Kulesi Mevkii'ne hareket ediyor
logo
Gündem

Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine, esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2021'de 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan, 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak"

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, sanayi sitesinin videosuna yer vererek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak."

Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor
Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Benzer haberler

Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım

TOKİ'nin 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

Koruyucu ailelikle evlat sayısını 4'e çıkaran depremzede çift yeni evine kavuştu

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Gıda Toptancılar Sitesi'nin ilk etabı tamamlandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Gıda Toptancılar Sitesi'nin ilk etabı tamamlandı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşümle yenilenen Mardin'in Yeşilli ilçesine ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşümle yenilenen Mardin'in Yeşilli ilçesine ilişkin paylaşım
Bakan Kurum: 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz

Bakan Kurum: 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet