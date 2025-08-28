Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Alperen Baran Metecan/AA

İstanbul

Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrumdan kısa sürede üst katlara sıçrayan alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkiledi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı fabrikanın çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı.


Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Alevlere 4 noktadan müdahale eden itfaiyeye çevre ilçelerden de takviye yapıldı.-

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını boş arazide bekleyerek izledi.

Soğutma çalışmaları yapılan fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.

