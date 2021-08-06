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Politika

Bakan Kasapoğlu: Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Fatih Çakmak   | 06.08.2021
Bakan Kasapoğlu: Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Ankara

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.

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