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Politika

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Muhammet Tarhan  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Antalya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Antalya'da yaptığı görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.

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Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'da barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye düzenlemesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

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