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Politika

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Büşranur Keskinkılıç  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

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Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

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