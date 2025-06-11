Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.