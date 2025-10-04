Bakan Fidan: Sumud Filosu'nun eylemine devletler mümkün olduğu her ölçüde sahip çıkmak durumunda
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Fidan, şu açıklamalarda bulundu;
"(Sumud Filosu) Eşine ender rastlanan asil bir eylem. Bu eyleme devletler mümkün olduğu her ölçüde sahip çıkmak durumundalar.
Filo yola koyulduktan sonra birçok ülkeyle yakın bir siyasi koordinasyon kurduk, uluslararası baskı oluşturduk.
İsrail güvenlik makamlarıyla MİT üzerinden temasa geçtik.
(Trump’ın) Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini beyan etmesi aslında tarihi bir dönüm noktası oldu ABD, Filistin ve İsrail üçgenindeki ilişkiler açısından.
(Netanyahu’nun Trump’ın planını) Sabote etme ihtimali her zaman için var, niyetin de orada olduğunu düşünüyorum. Amerika’nın ciddiyetine ve kararlılığına ihtiyacımız var.
(Bölge ülkeleriyle işbirliği) Bizim birbirimizin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine taahhütte bulunacağımız bir anlaşmanın altına imza atmamız gerekiyor. Bölgesel bir istikrar paktına, platformuna, anlaşmasına, konvansiyonuna ihtiyacımız var.
(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti) Türkiye-Amerikan ilişkilerinde, özellikle liderler diplomasisi açısından tarihi bir ziyaret olarak nitelendirilebilecek bir ziyaret.
(Türk savunma sanayi) Burada özellikle savunma sanayinde bizim yerlileşmemizi ve millileşmemizi mümkün kılan emeği görmeyen ve buna saygısızlık eden de bir tartışma alanı ortaya çıktı. Bunu ben açıkçası şiddetle reddediyor ve kınıyorum.
(ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar) ABD'dekilerin bir kısmı kalktı bir kısmı duruyor. Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim.
(Suriye’de Halk Meclisi seçimleri) Bu önemli bir adım. Suriye’de yeni bir sistemin kurulduğuna ilişkin, hükümetin kurulmasından sonra ikinci önemli adım.
Çarşamba günü de meslektaşımız, Suriye Dışişleri Bakanı (Şeybani) Türkiye'ye gelecek."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.