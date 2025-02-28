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Politika

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya geldi.

Büşranur Keskinkılıç  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile İstanbul'da görüştü.

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