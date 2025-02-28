Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile İstanbul'da görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.