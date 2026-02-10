Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khulaifi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi'yi ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ayrıca Bakan Fidan, Katarlı devlet bakanı Khulaifi ile Ankara'da bir araya geldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.