Politika

Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khulaifi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi'yi ile görüştü.

Büşranur Keskinkılıç, Tuğba Altun  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı uulu ve Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khulaifi ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.

Ayrıca Bakan Fidan, Katarlı devlet bakanı Khulaifi ile Ankara'da bir araya geldi.

