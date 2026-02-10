Dolar
logo
Politika

Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Meclis (Jokorku Keneş) Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ile Ankara'da görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
