Bakan Fidan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Meclis (Jokorku Keneş) Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Turgunbek uulu ile Ankara'da bir araya geldi.
