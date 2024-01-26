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Politika

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması gerektiğini bildirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammet Tarhan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması gerektiğini bildirdi

İstanbul

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşıyla İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan ve Cameron, 90 dakika baş başa görüşmelerinin ardından, çalışma yemeği formatında heyetler arası görüşmeye geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

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