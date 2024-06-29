Bakan Fidan, Hırvatistan'da Kosova Dışişleri Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla bulunduğu Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.
Dubrovnik
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovnik’te düzenlenen Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Dubrovnik’te düzenlenen Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz ile bir araya geldi. 🇹🇷🇽🇰 pic.twitter.com/kz8JKHMbEA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 29, 2024