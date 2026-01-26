Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.
Fidan, Türkiye'nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.
