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Politika

Bakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldi

Gökhan Çeliker  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
Bakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldiği bildirildi.

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