Bakan Fidan, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, Dubrovnik’te Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi. 🇹🇷🇭🇷 pic.twitter.com/0jJQELabzA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 9, 2024
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Dubrovnik'te Hırvatistanlı mevkidaşı Grlic Radman ile bir araya geldiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.