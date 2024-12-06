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Politika

Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

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