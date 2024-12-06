Bakan Fidan, Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Bakanımız @HakanFidan, Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü. pic.twitter.com/2CDXYUAU9T— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 6, 2024
Paylaşımda, Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.