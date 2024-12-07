Bakan Fidan, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Doha'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkentinde düzenlenen 22. Doha Forumu marjında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Doha’da görüştü. pic.twitter.com/KoZZVA6RTj— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 7, 2024
Paylaşımda, Fidan ile Pedersen'in Doha'da bir araya geldiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.