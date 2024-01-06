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Politika

Bakan Fidan, Blinken'a ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasının beklendiğini vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la yaptığı görüşmede muhatabına, Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Bakan Fidan, Blinken'a ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasının beklendiğini vurguladı

Ankara

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesine ilişkin diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele aldı.

Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç’in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti.

İki bakan, Gazze’de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.

İsrail’in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu.



Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz’de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna’da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

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