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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
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Politika

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile İsrail-Filistin gerilimini görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Olayların arka planı

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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