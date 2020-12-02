Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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📌#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 2, 2020
📌Başta askeri işbirliği&savunma sanayi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
📌”Kırım Platformu” girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/3tFPhByeFK