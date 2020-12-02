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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruları cevapladı
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Politika

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 02.12.2020
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi Fotoğraf: Cem Özdel /AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuleba ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Başta askeri iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kırım Platformu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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