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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." dedi.

Betül Yürük   | 19.09.2021
Bakan Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli Fotoğraf: Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinde, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." mesajı verdi.

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu diplomatik temaslarını sürdürüyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Enzdonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu

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