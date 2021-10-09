Bakan Çavuşoğlu: Amerikan yönetimi doğruyu söylemiyor

Bakan Çavuşoğlu: Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasına dair, "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor." diyen, Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın." ifadesini kullandı.
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