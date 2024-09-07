Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ziyarette bulundu.
Ankara
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin en kısa zamanda devreye alınabilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bugün ilerlemeleri yerinde görmek için sahayı ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin en kısa zamanda devreye alınabilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 7, 2024
Bugün ilerlemeleri yerinde görmek için sahayı ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. pic.twitter.com/uSyAx02G5H