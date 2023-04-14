Dolar
19.37
Euro
21.27
Altın
2,002.72
ETH/USDT
2,071.70
BTC/USDT
30,394.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde iftar programında konuşuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana’da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşuyor
logo
Politika

Bakan Akar'dan MHP ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti.

Sarp Özer  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Bakan Akar'dan MHP ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarına ziyaret Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Kayseri

Kayseri'den AK Parti milletvekili adayı gösterilen Akar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Mustafa Kınış ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyaretleri sırasında, bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan teknoloji, savunma sanayi ve diğer alanlarla büyük mücadelelerin verildiğini ifade eden Akar, "Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bugün uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir." dedi.

Bölgede, Türkiye'nin yer almadığı hiçbir denklemin çözüme ulaşamayacağını belirten Akar şunları söyledi:

"Büyüyen, güçlenen Türkiye'nin herhangi bir şekilde engellenmesine, şehitlerimizin kanlarının yerde bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Asil milletimizin feraseti buna müsaade etmez. Terörle aralarında mesafe bırakmayanlar, teröre hoşgörüyle bakanlar, terörün alçaklığını kapatmaya çalışanların milletimiz tarafından fark edileceğine yürekten inanıyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Terörle arasında mesafe bırakmadan, terörle içli dışlı olarak bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi lazım."

Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Akar şunları kaydetti:

"Bu seçimde de çok rahat bir şekilde milletimiz Cumhur İttifakı'nı hem Kayseri hem Türkiye'de destekleyerek gereğini yapacaktır. Milletimiz kimin ne olduğunu ve ne yapmaya çalıştığını açıkça görüyor. Teröristler bazı partiler hakkında ne kadar olumlu, onları destekleyici konuşmalar yapıyor, onlardan ne kadar ümitvar olduğunu söylüyorlar. Olayın çok açık şekilde görülmesi için bu büyük bir fırsat. Bazıları bunu görmemekte, duymamakta ısrar ediyor. Vatandaşımızın nezdinde bunların hiçbir şekilde kıymetiharbiyesi yok."

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kınış da Akar'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak bugün zaferin işaret fişeğini attıklarını dile getiren Kınış, "Tüm Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak seçimlerde büyük zaferler kazanacağımıza inanıyoruz. İşte beka işte refah burada. Hep birlikte ülkemizin bekasını ve refahını sağlayacağız." dedi.

MHP İl Başkanı Bağçovan da "Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içinde Kayseri'de 10-0 gibi bir hedefim var. Sahadaki çalışmalarımız olumlu geçiyor." diye konuştu.

Öte yandan Bakan Akar, ziyaretleri öncesinde cuma namazını Ulu Cami'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Sonrasında esnafı ziyaret eden Akar'a vatandaşlar, "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları ile yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kobani davasında mütalaa açıklandı, 36 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor
Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı

Benzer haberler

Bakan Akar'dan MHP ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarına ziyaret

Bakan Akar'dan MHP ve Yeniden Refah Partisi Kayseri il başkanlıklarına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar: Hedefimiz uzay teknolojilerinde öncü ülkelerden biri olmak

Bakan Akar: Terör örgütünde çöküş alametleri var. Katılımlar sıfır, kaçışlar çok

Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı

Antakya NATO Çadır Kenti törenle açıldı
Çin Bisiklet Milli Takımı yüksek irtifa kampı için Erciyes'i tercih etti

Çin Bisiklet Milli Takımı yüksek irtifa kampı için Erciyes'i tercih etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den seçime CHP listesinden giren partilere eleştiri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet