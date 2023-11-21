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Politika

Bahçeli: (50+1 tartışmaları) Yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım

Aykut Yılmaz  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Bahçeli: (50+1 tartışmaları) Yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım

TBMM

Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım." dedi.

MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

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