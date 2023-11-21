Bahçeli: (50+1 tartışmaları) Yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım
TBMM
Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım." dedi.
MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.