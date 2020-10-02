Euro
9.08
Dolar
7.74
BIST 100
1,144.67
Altın
1,909.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temel atma töreninde konuşuyor Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıklıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor AA ekibi, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah, mühimmat ve araçları görüntüledi
logo
Politika

Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı Genel Kurul'da

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.

Atakan Çelik   | 02.10.2020
Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı Genel Kurul'da

TBMM

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. 

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olarak Karma Komisyon başkanlığını da yürüten Bozdağ, "Karma Komisyon, Mardin Milletvekili Çelik hakkındaki dokunulmazlık dosyasını görüşerek karara bağladı. Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporu çerçevesinde Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar vermiştir. Bundan sonra takdir Genel Kurulundur. Komisyon, çalışmasını bu çerçevede sonuçlandırmıştır." dedi.

Bozdağ, komisyon üyesi bir milletvekilinin çekimser oy kullandığını, Tuma Çelik'in komisyona katıldığını, sözlü savunmasını yaptığını, 17 sayfalık savunmasının okunduğunu belirtti.

Tuma Çelik hakkındaki iddiaların yargı sürecinde devam ettiğini anımsatan Bozdağ, komisyonun, dosyanın esası hakkında bir karar verme durumunda olmadığını söyledi.

Bozdağ, yeni dokunulmazlık dosyalarının gündemde yer alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine Karma Komisyon'da yüzlerce dokunulmazlık dosyasının olduğunu, bu dosyaların zaman zaman değerlendirildiğini, şu anda komisyonun gündeminde yeni bir dosya bulunmadığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor
Kovid-19'u yenen yoğun bakım uzmanı, şifa vermeye devam ediyor
İspanya'da Kovid-19 vakalarının 5'te 1'i hastanede tedavi gördü
'Bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı'
Koronavirüsü yenen iki doktordan kurallara uyulması çağrısı

Benzer haberler

Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı Genel Kurul'da

Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı Genel Kurul'da

'Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

Erkan Akçay ve Levent Bülbül MHP grup başkanvekilliği görevlerine devam edecek

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkanı Sanjrani ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraber

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: CHP olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azeri kardeşlerimizle beraber