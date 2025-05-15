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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Politika

AK Parti'nin "Gençlik Festivali" yarın İstanbul'da yapılacak

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yarın düzenlenecek "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali"ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını bildirdi.

Şükrü Gündüz  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
AK Parti'nin "Gençlik Festivali" yarın İstanbul'da yapılacak Fotoğraf: Cemal Yurttaş - AA

İstanbul

İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak etkinliğin, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce genci bir araya getireceğini söyledi.

Etkinliğin, AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye genelinde sürdürdüğü gençlik şölenleri ve festivallerinin önemli bir parçası olduğunu dile getiren İbiş, "Yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlik etkinliği yapacağız. Cumhurbaşkanımız her fırsat bulduğunda gençlerle bir araya gelip sohbet ediyor, gençleri dinleyip sorularını cevaplıyor. 16 Mayıs Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli sanatçılarımızın katılımıyla sürpriz konuklarımız, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle dolu bir gün geçireceğiz." diye konuştu.

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İbiş, etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından 25-30 bin civarında gencin katılmasını beklediklerini, salonda Türkiye'nin gençlik mozaiğini göreceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gençlerin en sevdiği lider olduğunu aktaran İbiş, "Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerle beraber yol yürüyen bir lider. Yarın bu salonda da Cumhurbaşkanımızla birlikte, gençlerin o dinamizmini ve bağlılığını yeniden göstermiş olacağız." ifadesini kullandı.

İbiş, salondan "Türkiye'nin güçlü gençliği" mesajını hep birlikte vereceklerini kaydetti.

"Gençlerin sesi tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşacak"

Tüm gençleri, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki etkinliğe davet eden İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hazırlıklarımız sürüyor, son aşamaya gelindi. Yarın buraya gelecek arkadaşlarımız, salonun ambiyansını, konserleri ve etkinlikleri yaşayacak. Bugünkü sessizliği görüyorsunuz ama yarın bu salondan gençlerin sesi tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşacak."

Erdem Kınay, Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer'in konser vereceği festivalde, gençlere yönelik yarışmalar düzenlenmesi, sürpriz konukların ve çeşitli etkinliklerin yer alması bekleniyor.

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