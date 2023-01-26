Dolar
18.80
Euro
20.48
Altın
1,929.13
ETH/USDT
1,601.50
BTC/USDT
23,067.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti'li Turan ile Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ile Yılmaz Tunç, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde adaylığının mümkün olmadığı" iddiasına tepki gösterdi.

Sinan Uslu   | 26.01.2023
AK Parti'li Turan ile Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masanın, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

11 ayda 11'inci kez toplanan altılı masanın, 9 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını beyan ettiğini, bunun hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirten Tunç, "Cumhurbaşkanımız, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018'de birinci dönemine başladı, 14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacak. Aylar önce zafer naraları atarak 11 ay sonra 'Erdoğan aday olmasın' diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanı. Altılı masa artık iflas etti." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin, sürekli kaos üreten altılı masa tiyatrosuna 14 Mayıs'ta "Yeter, söz milletindir." diyeceğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bir araya geldikleri günden bu yana sürekli hezeyan üreten, eski sistemin krizlerini, kaoslarını vadeden, kendi ikballerini her şeyin üzerinde gören, güdümlerinde olacak sembolik bir aday arayan altılı masanın milletimizde bir karşılığı yoktur. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak milletimizin taleplerine yanıt vermeye, 20 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize kurulan her tuzağı bozan aziz milletimizin sesi olmaya, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, taşınan ağaçlarla yeşillendiriliyor
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
İstanbul'da atık dolu evde yalnız kalan 3 çocuk korumaya alındı

Benzer haberler

AK Parti'li Turan ile Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

AK Parti'li Turan ile Tunç'tan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet