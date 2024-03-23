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Politika

AK Parti'li Kaya ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla ve Fethiye'yi gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini belirterek, Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

Ali Rıza Akkır, Onur Çadır  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
AK Parti'li Kaya ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Fethiye'de vatandaşlarla buluştu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Kaya, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile Fethiye'de Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaya, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla ve Fethiye'yi çok önemsediğini, hem Büyükşehir hem de Fethiye'yi kazanmak için destek beklediklerini söyledi.

Aydın Ayaydın'ın Muğla'yı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağını belirten Kaya, "Ayaydın ve Muhammet Başkanımızın arkasındayız. Fethiye, artık hizmet belediyeciliğine kavuşacak. Kökten'in ve Ayaydın'ın projelerine Ankara'da destek olacağız. Muğla'yı gerçek belediyecilik, sosyal belediyecilikle kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı'mız sizlere inanıyor ve güveniyor." diye konuştu.

"Emeklilerin maaşları 15 bin liraya tamamlanacak"

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın da 31 Mart'taki seçimde vatandaşların 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve hiçbir hizmet getirmeyenleri göndereceklerini söyledi.

Kendisi ile Muhammet Kökten'in, Fethiye'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını dile getiren Ayaydın, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar size Büyükşehirden gelmeyen hizmetler, altyapı kanalizasyon, temizlik, deniz kirliliğinin giderilmesi ve buna benzer belediye hizmetleriyle ilgili 10 yılda yapılmayanları Muhammet Kökten kardeşimle el ele vereceğiz ve görev süremiz içerisinde süratle hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Muğla ve ilçelerinde yerleşik emekli vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım fonundan 5 bin lira ek maaş ödemesi yapılacak. 10 bin lira emekli maaşı alan emeklilerin maaşları 15 bin liraya tamamlanacak. Hiçbir eve 15 bin liradan aşağı emekli maaşı girmeyecek. Gönül rahatlığıyla bu farkı ödeyeceğiz."

"Kadınlara şiddetin karşısında dimdik duracağız"

Ayaydın, üretim yapan kadınların ürünlerinin pazarlanmasına destek olmak için Büyükşehir Belediyesinde ofis kuracaklarını dile getirdi.

Kadına şiddetin önlenmesi yönünde de çalışmalar yapacaklarını anlatan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımıza uzanan bir el varsa kadına şiddetin karşısında Büyükşehir Belediyesi olarak ben olacağım, ilçede de Muhammet Kökten kardeşimle şiddetin karşısında dimdik duracağız. Kadınlarımıza Büyükşehir Belediyesinde 2 avukat istihdam edeceğiz. Kadınlarımızın her türlü hukuki arzu ve isteklerine ücretsiz destek sağlanacak. Evlenecek çiftler için Muğla ve ilçelerinde bir yıl boyunca ayda 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Yeni iş kuracak kadınlara büyükşehir belediyesinden 25 bin lira işletme sermayesi verilecek. Kamu bankalarıyla da işbirliğinde mikro kredi adı altında düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlayacağız."

Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten de coşkulu kalabalıkla iftar yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Programa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti ile MHP ilçe başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Programın ardından Ayaydın ve beraberindekiler, şehir turu attı.

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