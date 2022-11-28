Dolar
18.62
Euro
19.45
Altın
1,751.66
ETH/USDT
1,170.50
BTC/USDT
16,174.00
BIST 100
4,958.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için Giresun’da cenaze töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Politika

AK Parti'li Güneş, Sağlık Bakanlığına alınacak personelin kura ve KPSS ile belirleneceğini söyledi

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Sağlık Bakanlığına alınacak personelin, KPSS ve kura yöntemiyle belirleneceğini belirtti.

Ertuğrul Subaşı   | 28.11.2022
AK Parti'li Güneş, Sağlık Bakanlığına alınacak personelin kura ve KPSS ile belirleneceğini söyledi

TBMM

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, personel alımıyla ilgili spekülasyon yapıldığını, "ayrımcılık" gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi.

Çeşitli branşlarda yaklaşık 43 bin personel alınacağını dile getiren Güneş, bunlardan 11 bin 317'sinin 4-D'li, 1183'ünün 4-B'li, 30 bininin 4-A'lı olacağını ifade etti.

Güneş, vatandaşların zaman zaman kendilerini arayarak, alımların nasıl yapılacağını sorduğunu anlatarak, alınacak işçilerin İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla, noter huzurunda yapılan kurayla belirleneceğini ve sözlü sınav olmayacağını bildirdi.

Vatandaşların müsterih olmasını dileyen Güneş, "Burada herhangi bir kişinin buna müdahil olması veya bununla ilgili işlem yapması kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşlarımızın durumları şartlara uyuyorsa müracaat edecekler ve noter huzurundaki kurayı bekleyecekler." dedi.

Güneş, 4-A ve 4-B ile alınacak personelin ise KPSS puanına göre belirleneceğini ve mülakat olmayacağını ifade etti.

Vatandaşların, aslı astarı olmayan haberlerle kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Güneş, "Bizim çocuğumuz neye tabiyse vatandaşların çocuğu da aynı şeye tabi. KPSS'ye tabi olanlar KPSS ile; kura çekimine tabi olanlar kurayla alınacaktır." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ve birlik komutanlarıyla videokonferansla görüştü
Devre mülk dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyede
Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı
Tatil edilen Göztepe-Altay maçında fişeklerin stada sokulması kamera kaydında
Şehit İsmail Ünal'ın cenazesi Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi

Benzer haberler

AK Parti'li Güneş, Sağlık Bakanlığına alınacak personelin kura ve KPSS ile belirleneceğini söyledi

AK Parti'li Güneş, Sağlık Bakanlığına alınacak personelin kura ve KPSS ile belirleneceğini söyledi

Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz

TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Prof. Dr. Raşit Küçük için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da 'Devlet Nişanı' takdim edildi

TBMM Başkanı Şentop’a Türkmenistan’da 'Devlet Nişanı' takdim edildi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Türkmenistan uluslararası toplumda saygın bir yere sahip iki kardeş ülke

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ve Türkmenistan uluslararası toplumda saygın bir yere sahip iki kardeş ülke
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet