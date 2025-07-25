Dolar
40.55
Euro
47.61
Altın
3,342.85
ETH/USDT
3,696.30
BTC/USDT
115,866.00
BIST 100
10,696.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 kişiden oluşacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

Kemal Karadağ, Gazi Nogay  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 kişiden oluşacak

TBMM

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 üyeden oluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Marmara Denizi'nde Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı
Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor
Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi

Benzer haberler

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 kişiden oluşacak

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon 51 kişiden oluşacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ayasofya'dan yükselen duaların milletimizin birliğine vesile olmasını temenni ediyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçileri için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçileri için taziye mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet