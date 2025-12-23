Dolar
Politika

AK Parti ve MHP, deprem suçlarının "Kovid-19 düzenlemesi"nin kapsamı dışında tutulması için çalışma başlattı

AK Parti Grup Başkanı Güler ile MHP Grup Başkanvekili Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

Kemal Karadağ  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edildi.

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlattı.

AK Parti ve MHP'nin çalışmaları tamamlamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verilmesi bekleniyor.

Önergenin kabul edilmesi halinde depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak. Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş olacak.

