Dolar
28.28
Euro
30.07
Altın
1,996.28
ETH/USDT
1,797.50
BTC/USDT
34,292.00
BIST 100
7,700.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir." ifadesini kullandı.

İsa Toprak  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İsrail'in, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısının, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.

Netanyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim, bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır..."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kaydedilen görüntüleri paylaştı
2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek
Turizmde erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi
Ormanlar atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmada önemli rol oynuyor
Kamu Denetçiliği Kurumuna en çok kamu personel rejimi hakkında şikayet yapıldı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "tezkere" açıklaması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet