Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbecilik vatana ihanettir. Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Abdullah Özkul  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

12 Eylül darbesinin, kendi milletine silah çekenlerin bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Darbecilik vatana ihanettir. Her türlü darbeyi ve arkasındaki zihniyeti lanetliyoruz. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi bu organize kötülüklerden korumaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü vesayet girişimiyle mücadele ederek milletin emanetine sahip çıktık. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdürüyoruz."

