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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi.

Esin Işık  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:

"Danimarka'da, İslam düşmanı bir grubun, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı, bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."

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