AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni anayasa çalışmamız, 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele başta olmak üzere görevleri başında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in menfur bir saldırı sonucu şehit olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Çelik, Cevher'e Allah'tan rahmet diledi.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 679'uncu gününe girdiğini hatırlatarak, annelere selam gönderen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da kendileriyle buluştuğu sırada söylediği gibi onların acısının bizim acımız olduğunu bir kere daha buradan vurguluyoruz." diye konuştu.
Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinin son derece dolu ve verimli geçtiğine işaret eden Çelik, Erdoğan'ın çeşitli programlara katıldığını anımsattı.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır anneleriyle buluşmasını "tarihi bir buluşma" şeklinde niteleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada verdiği mesajlar içinde bizim siyasetimiz açısından, hem vatandaşlarımızın kültürel, etnik zenginliklerini yok sayan inkar politikalarına karşı olduğumuzu, bu inkar politikalarını ortadan kaldırmak için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görmesi yönünde verdiğimiz siyasi mücadele, yaptığımız düzenlemeler konusundaki vurgusu Cumhurbaşkanımızın son derece önemli. Hem bunları yok sayan, geçmişte birtakım devlet bürokratları tarafından vatandaşlarımızın incitilmesi, haklarının gasp edilmesi şeklinde ortaya çıkan inkar politikalarına ne kadar karşı olduğumuz, bunun ortadan kalkması için nasıl bir mücadele verdiğimiz Cumhurbaşkanımız tarafından bir kere daha ifade edildi.
Tabii inkar politikalarına karşı olduğumuz gibi aynı şekilde bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikalarına ve terörün kendisine karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü bir mücadele. Bu çerçevede geçmişte terörü göstererek inkar politikalarını savunanların ya da inkar politikalarına sığınarak, inkar politikalarını göstererek güya terörü meşrulaştırmaya çalışanların hepsine karşı duruşumuzu bir kere daha bu ziyaret vesilesiyle ortaya koymuş olduk. Hem bu dediğim gibi inkar siyasetine hem terör siyasetine aynı anda güçlü bir şekilde karşı durarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf vatandaş olduğu bilinciyle hem demokratik standartlarımızı artırmayı hem de hizmet siyasetini Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir noktasına ulaştırmayı sürdürmeye devam edeceğiz."
"Son derece güçlü bir vizyon belgesi"
Toplantıda iç-dış siyasi olayların yanı sıra en kapsamlı şekilde vakit ayırdıkları konuyu, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan'ın sunumuyla çevre konularını ele aldıkları gündem maddesinin oluşturduğunu söyledi.
Bu gündem maddesi içinde Marmara Denizi'ndeki müsilajdan diğer çevre konularına kadar birçok konuyu tartıştıklarını belirten Çelik, Karaaslan'ın çevre siyasetiyle ilgili bütün ilkelerin ele alındığı çok güçlü bir çerçeve sunduğunu ifade etti.
"İklim Değişikliğiyle Mücadelede Türkiye Modeli Vizyon Belgesi" adı altında partinin bir hazırlığı olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Bu hazırlık, esasında doğanın yok olmasına, doğanın imkanlarının kaybolmasına dönük olarak hem nasıl bir mücadele vermemiz gerektiğiyle ilgili konuları içeriyor. Aynı zamanda doğanın kazanımlarının artırılmasına, doğanın, çevrenin kuvvetlendirilmesine, suyun, nefesin, havanın, her şeyin daha da güçlü daha da temiz daha insani hale gelmesine dönük olarak hazırladıkları stratejileri bizlerle paylaştı. Son derece güçlü bir vizyon belgesi."
Şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attıkları adımlar konusunda vatandaşların daha çok bilgilendirilmesinin söz konusu olacağını anlatan Çelik, "Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin yeşile dönüşümüyle ilgili, yeşile daha çok yaklaşmasıyla ilgili attığımız adımlardan çeşitli olanları bizimle kendisi paylaştı." dedi.
Belgede, enerji, endüstri, ormancılık, gıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde yapılan "Sıfır Atık Projesi" gibi hemen hemen her alana değinen bilgilerin yer aldığını belirten Çelik, bu konularda attıkları adımlar ve bundan sonra neler yapacakları gibi konuların çok kapsamlı bir şekilde Karaaslan'ın sunumuyla MYK tarafından ele alındığını ifade etti.
"Son 5 gündür, çok sevindirici bir haber, Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi"
Çelik, "Daha yaşanabilir bir çevre siyaseti, daha yaşanabilir şehirler için bir çevre siyasetinin hayata geçirilmesi konusunda, medeni şehir kavramının daha vurgulu hale getirilmesi, insani şehir olan medeni şehrin alt başlıklarının daha güçlü bir şekilde hem siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi hem bunun paylaşılması hem de bu konudaki bilincin artırılması." dedi.
Gençlerin bu konularda son derece hassas olduklarını ve bilinçli davrandıklarını anlatan Çelik, "Çeşitli illerde gençlerle birlikte çevre konularını beraber tartıştığımız, çevre siyasetini beraber oluşturduğumuz şehir buluşmalarının bu çerçevede sayısını artıracağız." diye konuştu.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa da değinen Çelik, şunları kaydetti:
"Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesiyle ilgili olarak son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür, çok sevindirici bir haber, Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi. Marmara Denizi'nin yüzeyinde temizlenecek müsilaj bulunmaması tabii ki sevindirici ama bizi rehavete sevk etmemeli, teyakkuz halimiz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonundaki çalışmalarla 11 bin metreküpe yakın müsilaj temizlendi bu bölgede. Kötü görüntüyü önlemek yetmiyor, aynı zamanda bu kötü görüntüyü aşacak şekilde dipteki temizliğin ortaya çıkması, çeşitli illerden başlayarak bağlantıların temizlenmesi ve Marmara Denizi'nin daha çok oksijenle buluşması şeklindeki çalışmalar güçlü bir şekilde devam edecek."
AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmamız, AK Parti açısından muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı daha gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.