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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin "Filistin topraklarının işgal edildiği" görüşünü değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin "Filistin topraklarının işgal edildiği" görüşünü değerlendirdi

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam'ın halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına yönelik danışma görüşünü açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

UAD'nin İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararının oldukça önemli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in varlığının tanınmaması, İsrail'e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesi altı çizilmesi gereken bir husustur. Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir.

İsrail'in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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